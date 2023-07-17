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Adıyaman’da dehşete düşüren olay! 4 aydır aranıyordu: Elleri bağlı ağaca asılı halde bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2023
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Adıyaman’da dehşete düşüren olay! 4 aydır aranıyordu: Elleri bağlı ağaca asılı halde bulundu

Adıyaman'da 4 ay önce işe gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Sait Sağır’ın, elleri arkadan bağlı, ağaca asılı cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Sağır'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Erdemoğlu Mahallesi'nde oturan 27 yaşındaki Sait Sağır, 9 Mart günü sabah saatlerinde çalıştığı ekmek fırınına gitmek için evden çıktı.

Yakınları, akşam eve dönmeyen Sağır'a ulaşamayınca, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.

İhbarın ardından, Sait Sağır'ın bulunması için ilçe merkezi ve köylerde arama yapıldı. Ancak Sağır'a ulaşılamadı.

Dün akşam saatlerinde Süphane bölgesinde koyun otlatan bir çoban ağaca asılı ceset görünce jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, elleri arkadan bağlı, asılı cesedin, Sait Sağır'a ait olduğunu belirledi.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Sağır'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olayı haber alıp hastaneye gelen Sağır'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Güvenlik güçleri, Sağır'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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