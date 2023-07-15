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Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD 2023 son depremler listesi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.07.2023 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
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Kahramanmaraş’ta deprem! AFAD 2023 son depremler listesi...

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Kahramanmaraş'ta saat 20.32'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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