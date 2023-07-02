İstanbul’un su ihtiyacını karşılıyordu! Son hali dehşete düşürdü: Hayvanlar otluyor





'ARTIK ADEPTE OLMAK ZORUNDAYIZ'



Su kullanımıyla ilgili olarak artık iklim değişikliğine mutlaka adapte olunmasının önemli olduğunu belirten Tecer, "İklim değişikliğinin temel sebepleri ve sonuçlarından bir tanesi bu biz artık yaşantılarımızı günlük hayattaki su kullanma biçimimizi iklim değişikliğini adapte bir şekilde sürdürmeliyiz. Bu dönüşümü gerçekleştirmeliyiz, kişisel olarak yapacaklarımız var. Toplumsal olarak yapacaklarımız var. Ülke olarak, politika geliştiriciler olarak yapılacaklar var. Bu konunun sevk ve idaresinde bulunan kurumların yapacağı şeyler var. Kişisel olarak biz günlük yaşantımızda kullandığımız suyu tasarruflu bir su tüketim biçimine dönüştürmek zorundayız. Günlük aktivitelerimizi düşündüğümüz zaman su tüketimimizin minimum seviye çekmeliyiz. Sonra sanayinin kullandığı, tarımın kullandığı sularda da daha teknolojik daha suyu verimli kullanan bir üretim biçimine dönüşmek zorundayız. Bu bölgede de yine kurumların ve devletlerin yapması gereken ülke seviyesinde politik olarak yapması gerekenler var. Su yönetimi çok ciddi bir meseledir. Bütün ülkeler için bu böyledir, Ülkemiz için, Türkiye için ve bu bölge için de önemli inanılmaz aciliyeti olan bir konudur. Bu günden tez yok planlı bir şekilde bu bölgedeki suyun yönetimi, suyun tüketimi konusunda iklim değişikliğini adaptasyon sağlayabilecek bir yaşamsal döngüye kavuşmamız ve onu başlatmamız gerekiyor" diye konuştu.



'BURALARDA BALIK TUTAR YÜZERDİK'



Barajların bulunduğu Aksicim Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Duran (34), kuruyan barajda artık hayvanlarını otlattıklarını söyledi. Kazandere Barajı'nın kuruduğunu söyleyen Duran, "Su seviyesi bitmiş durumda. Daha önce buraları yüzde 95 gibi oranlardaydı ama bu şekilde kurak yoktu. Bu seneki olan kuraklık kesinlikle yoktu. Şuan gördüğünüz üzere su seviyesi yüzde 1, belki yüzde 2 bitmiş durumda. Buradan İstanbul'a su pompalanıyor. Önceki yıllarda buralarda, derelerde balık tutuyorduk. Bin bir çeşit balığımız vardı, yüzüyorduk. Burada gördüğünüz bütün alanda yüzebiliyorduk. Ama şu an su yok. Çorak bir arazi, koyunlarım burada otluyor. Daha önceden buraya girme şansları yoktu, su doluydu" dedi.



İSTANBUL'UN SU İHTİYACINI KARŞILAYAN BARAJLAR



İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 43.81 oldu. 2 Temmuz 2023 itibarıyla barajların doluluk oranları şöyle:



Ömerli 75.26, Darlık 59.55, Elmalı 36.07, Terkos 34.98, Alibey 24.45, Büyükçekmece 27.07, Sazlıdere 28.45, Istrancalar 33.28, Kazandere 5.14, Pabuçdere 3.91.

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