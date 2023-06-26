26 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul barajları alarm veriyor! Rakamlar kritik seviyelere geriledi

İstanbul barajları alarm veriyor! Rakamlar kritik seviyelere geriledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.06.2023
ABONE OL
İstanbul barajları alarm veriyor! Rakamlar kritik seviyelere geriledi

İstanbul’da barajlar havaların ısınmasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 44.93 olarak ölçüldü. Bir önceki yılın aynı dönemi barajlardaki doluluk oranı yüzde 75.09 olarak kayıtlara geçmişti. İşte neredeyse kurumak üzere olan barajlardaki son doluluk oranları...

İstanbul'da yağışların etkisiyle geçen ay yüzde 50'li seviyelere kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti.

Sabah'ın haberine göre, İstanbul'un barajlarındaki 25 Haziran Pazar günü doluluk oranı yüzde 44.93 olarak ölçüldü. 2022'de aynı tarihte İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75.09 olarak kayıtlara geçmişti.

İKİ BARAJ NEREDEYSE KURUDU

İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içerisinde yer alan en öncemlilerinden Ömerli yüzde 76.39, Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 61.27 olarak ölçüldü.

Alibey barajı ise kurak geçen kış dönemi sırasında yüzde 10'lara düştü ancak daha sonra yağışlarla yükselen doluluk oranı yüzden 24.88 seviyesinde. Kazandere ve Papuçdere barajı yüzde 5'in altına düşerek neredeyse kurudu.

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları şöyle;

Ömerli: Yüzde 76.39

Darlık: Yüzde 61.27

Elmalı: Yüzde 37.45

Terkos: Yüzde 36.96

Istrancalar: Yüzde 30.27

Sazlıdere: Yüzde 28.84

Büyükçekmece: Yüzde 28.42

Alibey Barajı: Yüzde 24.88

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA