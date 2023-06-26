İstanbul barajları alarm veriyor! Rakamlar kritik seviyelere geriledi

İKİ BARAJ NEREDEYSE KURUDU

İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içerisinde yer alan en öncemlilerinden Ömerli yüzde 76.39, Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 61.27 olarak ölçüldü.