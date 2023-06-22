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Muğla'da kaçak göçmen operasyonu: 1386 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2023
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Muğla’da kaçak göçmen operasyonu: 1386 kişi yakalandı

Muğla'da jandarma ekipleri tarafından 1 Mayıs-19 Haziran'da yürütülen denetimlerde bin 386 düzensiz göçmen yakalandı, 42 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

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