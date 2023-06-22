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Bakanlıktan kurban kesecek vatandaşa önemli uyarı! Bu kurullara uymayana ceza var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
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Bakanlıktan kurban kesecek vatandaşa önemli uyarı! Bu kurullara uymayana ceza var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı öncesi çok önemli bir açıklama geldi. Bakanlık kurban kesecek vatandaşlara, belirlenen kurallara uyulmaması halinde idari para cezası uygulanacağını açıkladı. İşte ayrıntılar...

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