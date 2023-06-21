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Hatay'da kaçakçılıkla mücadele: 750 bin kaçak makaron ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2023
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Hatay’da kaçakçılıkla mücadele: 750 bin kaçak makaron ele geçirildi

Son dakika haberleri... Hatay'da, çekici üzerindeki bir kamyonette 750 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Şüpheliler N.B. ve M.K. gözaltına alındı.

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