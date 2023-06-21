Denizli'de genç kadına korkunç pusu: Saplantılı psikopat başına bela oldu | Tetikçi tutup vurdurdu
Korkunç olay iki hafta önce Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. 26 yaşındaki Buse Bulut, evinden çıkıp otomobiline bindi. Ancak motosikletli iki kişi önünü kesti. Bacağından vurulan genç kadın hastanede tedavi edildi. Bulut’a, pusu kuran kişi ise kendisine saplantı derecede aşık olan müteahhitti...
İnanılmaz olay, iki hafta önce Denizli'de yaşandı...Evinden çıktıktan sonra otomobiline binen Buse Bulut, kısa süre gittikten sonra önü bir motosikletli tarafından kesildi. Otomobilden inen Bulut, motosiklet sürücüsü tarafından sol bacağından tabancayla vuruldu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacağına bir kurşun isabet eden Bulut, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Buse Bulut tedavisinin ardından taburcu edildi.
TETİKÇİ İTİRAF ETTİ: BANA OTOMOBİLİNİ DE GÖSTERDİ
Olayla ilgili çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Plakası kapatılan, kaskla yüzünü gizleyen motosikletli saldırganın Serhat Kösen olduğu belirlendi. Kösen, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Kösen, genç kadını vurması için müteahhit Ekrem Boz'dan 15 bin lira aldığını itiraf etti. Kösen, ifadesinde olaydan bir gün önce Buse Bulut'un evinin çevresinde Boz ile keşif yaptıklarını da anlatıp, "Ne zaman eve girip çıktığını tespit ettik. Bana, Bulut'un otomobilini de gösterdi" dedi.
Kösen ifadesinde, olay günü yaklaşık 2 saat evin önünde beklediğini, Buse Bulut'un evden çıkıp otomobiline bindikten sonra motosikletle önünde durup, bayılma numarası yaptığını da anlattı. Bulut'u kendisine yardım etmek için otomobilden inip, yanına geldiğinde tabancayla sol bacağından vurduğunu ardından kaçtığını söyledi. Kendisine yardım etmeye çalıştığı için Bulut'un iyi niyetli biri olduğunu düşünüp, vurmak istemediğini ancak paraya ihtiyacı olduğu için saldırıyı gerçekleştirdiğini de itiraf etti.
Serhat Kösen'in ifadesinden yola çıkan polis, müteahhit Ekrem Boz'u düzenlediği operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Boz, tetikçiye gönderdiği 15 bin lirayı depremzede yakınları olduğu için verdiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Boz ve Kösen çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
MÜTEAHHİT SAPLANTILI AŞIK ÇIKTI
Saldırı olayının aydınlatılmasının ardından ifade veren Buse Bulut, müteahhit Boz ile bir arkadaş ortamında tanıştıklarını, kendisini 2 aydır sevgili olmak için sürekli rahatsız ettiğini ancak kabul etmediğini söyledi. İfadesinde Boz'un kendisine telefonla, "Sana ev alırım, araba alırım", silahlı saldırının ardından da "Sevgili olmamız halinde sana hastane kapatırım" gibi mesajlarda gönderdiğini ifade etti.
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