Denizli’de genç kadına korkunç pusu: Saplantılı psikopat başına bela oldu | Tetikçi tutup vurdurdu

Serhat Kösen'in ifadesinden yola çıkan polis, müteahhit Ekrem Boz'u düzenlediği operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Boz, tetikçiye gönderdiği 15 bin lirayı depremzede yakınları olduğu için verdiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Boz ve Kösen çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MÜTEAHHİT SAPLANTILI AŞIK ÇIKTI

Saldırı olayının aydınlatılmasının ardından ifade veren Buse Bulut, müteahhit Boz ile bir arkadaş ortamında tanıştıklarını, kendisini 2 aydır sevgili olmak için sürekli rahatsız ettiğini ancak kabul etmediğini söyledi. İfadesinde Boz'un kendisine telefonla, "Sana ev alırım, araba alırım", silahlı saldırının ardından da "Sevgili olmamız halinde sana hastane kapatırım" gibi mesajlarda gönderdiğini ifade etti.