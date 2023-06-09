İzmir’de vahşet! Eşini öldürüp intihar etti

İzmir'de yaşanan olay, dün saat 21.00 sularında, Hürriyet Mahallesi 1057 Sokak No 5'te meydana geldi. TIR şoförü Mustafa Yılmaz, bir tekstil atölyesinde çalışan eşi, 2 çocuk annesi Nermin Yılmaz'a henüz belirlenemeyen nedenle pompalı tüfekle ateş etti.