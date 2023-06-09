"Babalar Günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanan bu özel gün için pek çok kişi babasına özel sürprizler yapacak ve bunun için araştırmalar başladı. Peki, Babalar Günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak 2023?