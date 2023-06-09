Babalar Günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak 2023?
"Babalar Günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Babalar Günü tarihi yaklaşırken, sürpriz hazırlıkları ve hediye alışverişleri de başladı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Babalar Günü haziranın üçüncü pazar günü kutlanacak. Kendilerini yetiştirirken her türlü fedakarlığı gösteren babalarına minnet duygularını iletmek isteyenlerin kimi bir sözle kimi de küçük bir sürprizle Babalar Günü'nü kutlayacak. Peki, Babalar Günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak 2023?
"Babalar Günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanan bu özel gün için pek çok kişi babasına özel sürprizler yapacak ve bunun için araştırmalar başladı. Peki, Babalar Günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak 2023?
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2023?
Her yıl, Haziran ayının 3. pazar günü Babalar günü olarak kutlanıyor. Babalar günü bu yıl ise 18 Haziran'a denk geliyor.
BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.
1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
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