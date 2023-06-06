06 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Van'da otomobille öğrenci servisi çarpıştı: 8 yaralı

Van'da otomobille öğrenci servisi çarpıştı: 8 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2023
ABONE OL
Van’da otomobille öğrenci servisi çarpıştı: 8 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde otomobille öğrenci servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaza, Van-Erciş Karayolu üzerindeki Şeker Fabrikası Kavşağı'nda meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen78 SL 512 plakalı Opel marka otomobille 04 AAN 895 plakalı Ford marka öğrenci servisi çarpıştı.

Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA