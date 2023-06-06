Büyük vurgun: Paranız borsada battı
Özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan, piyasayı 80 milyon dolandırmıştı. Mağdurlar arasında Fatih Terim ve Arda Turan gibi ünlü isimlerde vardı. Büyük fon vurgunun bir benzeri daha yaşandı. Emekli bankacı Müjgan D., ralli sporuyla ilgilenen 100’den fazla kişiyi borsada yüzde 10 kâr vaadiyle 800 milyon lira dolandırdı. Mağdurlar arasında eski Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün akrabası Burak Sohtorik'in de olduğu belirtildi.
Borsada kâr vaadiyle özel fon kurularak yapılan dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi. Futbol dünyasından isimlerin özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan tarafından 80 milyon dolar dolandırılmasının ardından benzer bir vurgun daha yaşandı. Bu kez vurgunun hedefi ralli dünyası oldu.
Sabah'ın haberine göre, ralli sporuyla ilgilenen 100'e yakın kişi, borsada aylık yüzde 8-10 kâr vaadiyle bu fona para aktardı. Parayı Müjgan D.'nin isteği üzerine "kooperatif ödemesi", "çocukların okul ödemesi" gibi açıklamalarla yatırdılar.
"PARANIZ BORSADA BATTI"
Müjgan D. müşterilerine ara ara ödemeler yaptı. Bazı müşterilere ise hiç ödeme yapılmadı. Buna rağmen Mügan D., nisan ayından itibaren kâr oranını yüzde 25'e çıkarmayı vaat edince, müşteriler şüphelendi. Paralarını geri almak isteyince olumsuz cevap alan müşteriler, cep telefonlarını ve sosyal medya hesaplarını kapatan Müjgan D.'ye ulaşamadı. Müjgan D.'nin eşi Cevdet D. tarafından "Paralarınız borsada battı", "Eşime pıhtı attı", "İntihar etti" cevabı verilen müşteriler dolandırıldığını fark etti. Müjgan D.'nin ise bazı mağdurlara, "Siz beni dolandırdınız. Kazanırken iyi şimdi mi kötü oldu. Ben aldığımdan fazla verdim" dediği öğrenildi. Mağdurlar, Müjgan D. ile eşi ve oğlundan şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlattı. Müjgan D.'nin 100'den fazla kişiyi 40 milyon dolar (yaklaşık 800 milyon lira) dolandırdığı iddia edildi.
İNÖNÜ'NÜN AKRABASI DA MAĞDUR
Mağdurlardan N.C.'nin, 2015'ten itibaren Müjgan D.'ye yaklaşık 9 milyon lira verirken sadece 3 milyonunu alabildiği, bir diğer mağdur B.S.'nin ise yaklaşık 4 milyon 500 bin lira ödeme yaptığı ancak hiç geri ödeme alamadığı kaydedildi.
Mağdurlar arasında eski Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün akrabası Burak Sohtorik'in de olduğu belirtildi.
80 MİLYON DOLAR ÇALMIŞTI!
Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, kar dağıtma vaadiyle birbirinden ünlü isimlerden para topladı. Kar dağıtmaya başlayınca Erzan'ın sistemi bir anda herkes tarafından duyuldu.
Günler geçtikçe ağını genişleten Erzan'ın sistemini durumdan şüphelenen bir iş insanı çökertti. 'Özel kapalı fon sistemi' iddiasıyla 80 milyon dolar (1.6 milyar TL) dolandırdı. Şikayet üzerine, İstanbul Savcılığı soruşturma başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KOMEK YAZ OKULU KAYIT EKRANI 2023! KOMEK yaz okulu başvuruları başladı mı, nasıl kayıt olunur? www.komek.org.tr
- VATANDAŞLIK MAAŞI kimlere verilecek? 2023 vatandaşlık maaşı ne kadar, ne zaman ödenecek? Başvuru tarihi, şartları...
- Emekli ve memura çifte zam! Refah payı ne kadar olacak?
- Sosyal medyayı sallayan deney! Kimse bunu beklemiyordu: Kaşığı eriten bardağa elini soktu!
- Haluk Görgün kimdir, kaç yaşında? Haluk Görgün hangi görevlerde bulundu? İşte, merak edilenler...
- Musa Avsever kimdir? Genelkurmay Başkanı Musa Avsever kaç yaşında, nereli?
- Dul ve yetim maaşlarına zam gelecek mi 2023? Dul ve yetim aylığı alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne kadar, kaç TL?
- Yeni MİT Başkanı açıklandı mı, kim oldu son dakika? İbrahim Kalın kimdir, nereli, kaç yaşında?
- Nurhan Damcıoğlu öldü mü, hastalığı neydi? Son dakika Nurhan Damcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?
- Seyran Antep'e mi gidiyor? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- İbn-i Sina'dan yorgunluğa son veren yüzyıllık reçete! Enerjiyi kat kat artırıyor! İsmini duyunca şaşıracaksınız! Meğer o su...
- Karın ağrısı şikayetiyle gitti! Doktor bile şaşırdı! 'Hiç kimsenin yapamayacağı bir şey' Midesinden 63 tane...