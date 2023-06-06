Konya’da 8 polis memuru yaralanmıştı! Dehşete düşüren silahlı kavganın detayları ortaya çıktı

SİLAHLI KAVGANIN SEBEBİ "KÜFÜR"

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada tartışmanın karşılıklı küfürleşmeyle başladığı sonrasında silahlı kavgaya dönüştüğü belirlendi. İddiaya göre hastaneye kaldırılan yaralılar S.K., M.Ü., İ.T. ve Ö.T.'ın alkollü oldukları halde çorbacıya geldikleri ve küfürlü konuşmaya başladıkları ifade edildi.

Bunun üzerine iş yerinde çalışan Ç.B.'nın silahıyla ateş ettiği ve 4 kişiyi yaraladığı öğrenildi. Polise mukavemet eden şahısların yaralıların arkadaşları olduğu anlaşıldı.