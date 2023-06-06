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Konya'da 8 polis memuru yaralanmıştı! Dehşete düşüren silahlı kavganın detayları ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.06.2023 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
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Konya’da 8 polis memuru yaralanmıştı! Dehşete düşüren silahlı kavganın detayları ortaya çıktı

Konya’nın Ereğli ilçesinde 4 Haziran’da bir iş yerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi silahla yaralanırken, kavgaya müdahale eden 8 polis memuru da yaralandı. Polise mukavemet eden 4 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Konya'da yaşanan olay, 4 Haziran tarihinde Ereğli ilçesi Selçuklu Mahallesi Atatürk Caddesi Site Kavşağı'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın devam etmesi üzerine polis ekipleri tarafları ayırmaya çalıştı. Tarafların polise saldırmasıyla 8 polis memuru da yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken polise mukavemet gösteren D.B., E.T., G.Ö. ve olayın failleri olduğu tespit edilen Ç.B.ve iş yeri sahibi A.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.B., E.T., G.Ö., Ç.B. tutuklanırken, A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SİLAHLI KAVGANIN SEBEBİ "KÜFÜR"

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada tartışmanın karşılıklı küfürleşmeyle başladığı sonrasında silahlı kavgaya dönüştüğü belirlendi. İddiaya göre hastaneye kaldırılan yaralılar S.K., M.Ü., İ.T. ve Ö.T.'ın alkollü oldukları halde çorbacıya geldikleri ve küfürlü konuşmaya başladıkları ifade edildi.

Bunun üzerine iş yerinde çalışan Ç.B.'nın silahıyla ateş ettiği ve 4 kişiyi yaraladığı öğrenildi. Polise mukavemet eden şahısların yaralıların arkadaşları olduğu anlaşıldı.

Silahlı kavga: 8’i polis 12 kişi yaralandı SİLAHLI KAVGA: 8'İ POLİS 12 KİŞİ YARALANDI
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