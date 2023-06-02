Sakız Adası yakınlarında Türk ve Singapur bayraklı gemiler çatıştı! 13 Türk personeli bulunuyor...
Sakız Adası'nın 9 mil kuzeybatısında 13 Türk personeli bulunan yüksüz ANT isimli gemi ile Singapur bayraklı POTENTIA isimli gemi çatıştı. Denizlik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgedeki ticari gemiler olay yerine yönlendirilmiş olup gemilerin bulunduğu bölgeye varmışlardır" ifadeleri kullanıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Sakız Adası'nın 9 mil kuzeybatısında Vanuatu bayraklı Türk sahipli ve 13 Türk personeli bulunan yüksüz ANT isimli gemi ile Singapur bayraklı POTENTIA isimli geminin çatıştığı, ANT isimli geminin 1 No'lu ambarından su aldığı belirtilen bir paylaşım yapıldı.
"Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) koordinesinde, bölgedeki ticari gemiler olay yerine yönlendirilmiş olup gemilerin bulunduğu bölgeye varmışlardır. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait deniz kurtarma unsurları da bölgeye yönlendirilmiştir. Olay AAKKM tarafından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YENİ BAKANLAR kimler, belli oldu mu?
- Babalar Günü hangi tarihe denk geliyor? Babalar Günü ne zaman kutlanacak 2023?
- OBP HESAPLAMA EKRANI 2023! LGS puanına okul puanı eklenecek mi? 5. 6. 7. 8. Sınıf Okul Başarı Puanı LGS puanına dahil edilecek mi?
- LGS 2. oturum kaç dakika sürecek, hangi dersler var? LGS 1. ve 2. oturum ne demek? LGS 2. oturum saat kaçta başlayacak, bitecek?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 2 Haziran 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
- Kurtlar Vadisi Güllü Erhan'ı gören inanamıyor! 140'dan 85 kiloya düşüren Erhan Ufak diyeti! 55 kiloluk yağı silip atan formül...
- Sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? YSK seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar 2023?
- Yorgunluğunuzu kesip atacak reçete! İbn-i Sina'dan garantili asırlık tedavi! Halsizlik için meğer bir damlası...
- Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Hangi yarışmacı elendi? Gelinim Mutfakta 2 Haziran PUAN DURUMU!
- Yalı Çapkını sezon finali fişeği yandı! Yeni tarih belli oldu! Seyran ve Ferit'in zor sınavı! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir...
- LGS'de MEB 100 puan veriyor mu? LGS'ye girerken giriş belgesi şart mı, nasıl alınır? 2023 e-Okul giriş belgesi ekranı!
- Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...