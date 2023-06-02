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Babalar Günü hangi tarihe denk geliyor? Babalar Günü ne zaman kutlanacak 2023?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023
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Babalar Günü hangi tarihe denk geliyor? Babalar Günü ne zaman kutlanacak 2023?

"Babalar Günü ne zaman kutlanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Babalar Günü de tıpkı Anneler Günü gibi hediyeler ve mesajlarla her yıl haziran ayında kutlanıyor. Peki, Babalar Günü hangi tarihe denk geliyor? Babalar Günü ne zaman kutlanacak 2023?

"Babalar Günü hangi tarihe denk geliyor? Babalar Günü ne zaman kutlanacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Babalar Günü pek çok ülkede her yıl Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanıyor. Babalar Günü'nün bu sene hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, Babalar Günü hangi tarihe denk geliyor? Babalar Günü ne zaman kutlanacak 2023?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Babalar Günü, geleneksel olarak her yıl Haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Buna göre Babalar Günü bu sene 18 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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