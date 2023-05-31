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Elazığ’da sağanak ve dolu etkili oldu: 200 küçükbaş hayvan öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.05.2023
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Elazığ’da sağanak ve dolu etkili oldu: 200 küçükbaş hayvan öldü

Elazığ'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Hıdır Baba köyünde sel baskını nedeniyle 200 küçükbaş hayvan telef oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Elazığ'dan dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.

Birçok derenin taştığı kentte, cadde ve sokakları da su bastı.

Öte yandan sağanak ve dolu yağışının neden olduğu taşkınlar nedeni ile Hıdırbaba köyünde 103 küçükbaş ve 2 de eşek suya kapılıp telef oldu.

Yoğun yağışların yarına kadar etkisini devam ettireceği öğrenildi.

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