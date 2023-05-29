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Sivas’ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2023 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
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Sivas’ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Dehşete düşüren kaza Sivas-Kangal Yağdonduran mevkisinde meydana geldi. Minibüs ile TIR’ın çarpıştığı kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta meydana gelen kazada sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen tır ile Kangal Seyahat'e ait yolcu minibüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Yağdonduran mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

TIR'IN DORSESİ MİNİBÜSE ÇARPMIŞ

Sivas'ta 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazanın detayları da belli oldu. Erol Çolak'ın kullandığı TIR, yokuş indiği sırada, yağış nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. TIR'ın kayan dorsesi, o sırada yoldan geçen Muammer Biçil yönetimindeki yolcu minibüsüne çarparak kazaya neden oldu.

Kazada minibüs sürücüsü Muammer Biçil ile minibüs içindeki Yılmaz Akpınar, İhsan Mahti ve Recep Açıkgöz hayatını kaybetti.

TIR sürücüsü Erol Çolak ile minibüste bulunan Metin Güler ve Mehmet Cansever ise yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine giden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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