Sivas’ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

TIR'IN DORSESİ MİNİBÜSE ÇARPMIŞ

Sivas'ta 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazanın detayları da belli oldu. Erol Çolak'ın kullandığı TIR, yokuş indiği sırada, yağış nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. TIR'ın kayan dorsesi, o sırada yoldan geçen Muammer Biçil yönetimindeki yolcu minibüsüne çarparak kazaya neden oldu.