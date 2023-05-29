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Antalya’da karanlık geceyi alevler aydınlattı! Vatandaş ekiplerin çalışmasını gözyaşları içinde izledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.05.2023 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
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Antalya’da karanlık geceyi alevler aydınlattı! Vatandaş ekiplerin çalışmasını gözyaşları içinde izledi

Korkutan yangın dün gece saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. 5 katlı bir binanın zemin katındaki döşeme atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında binada oturan 12 kişi, dumandan etkilendi. İş yeri zarar görenler ile üst kattaki dairelerde oturanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Pazarcı Mahallesi 1037 Sokak'ta, 5 katlı bir binanın zemin katında bulunan döşeme atölyesinde dün gece yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Binadakiler ekipler tarafından tahliye edildi.

Apartmandaki 10 kişi ile yan binadaki 2 kişi dumandan etkilendi. Bu kişilere sağlık ekipleri, olay yerinde müdahale etti.

İş yeri zarar görenler ile üst kattaki dairelerde oturanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

Yangın, itfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürüldü. İş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangında üst katta ise küçük çaplı zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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