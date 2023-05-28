Tarsus'ta korkunç kaza! Tırla kamyon hurdaya döndü: 5 yaralı
Mersin Tarsus'Ta bir kamyonun tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonda sıkışan sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ANKA kimin, sahibinin adı ne? ANKA Haber Ajansı nerede, hangi ilde?
- ATV CANLI SEÇİM YAYINI İZLE 28 Mayıs! ATV anlık, canlı, kesintisiz seçim sonuçları ve oy oranları takibi...
- Oy kullandığım sandıktan hangi adaya kaç oy çıktı? 28 Mayıs Pazar sandığımdan kime yüzde kaç oy çıktı? YSK sandık sorgulama ekranı!
- Mühür taşarsa, zarf tam kapanmazsa oy geçersiz mi sayılır? Islatılarak kapatılan zarflar geçersiz mi? 28 Mayıs doğru oy kullanma rehberi!
- Gökçen Oğan kaç yaşında? SİNAN OĞAN'IN EŞİ Gökçen Oğan kimin kızı, nereli, ne iş yapıyor?
- SEÇİM SONUÇLARI AHABER CANLI YAYIN İZLE! 28 Mayıs 2023 2.tur Cumhurbaşkanı seçim sonuçları anlık takip! Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları...
- Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu 2023? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa kurbanlık fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında? Cannes Film Festivali'de ödül alan Merve Dizdar nereli?
- KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitecek 2023? KPSS 2023 başvuru takvimi açıklandı mı?
- Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? 2023 AÖL Açık Lise kayıt yenileme hangi tarihte başlayacak?
- Kamu işçisi zam farkları ne zaman yatacak? Kamu işçisi zamlı maaşlar hangi tarihte yatar?
- EYT'de kısmi emeklilik tablosu nihayete kavuştu! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur'lu hesapta! Başlangıç geriye çekiliyor! Staj ve çıraklık sigortası...