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Tarsus'ta korkunç kaza! Tırla kamyon hurdaya döndü: 5 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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Tarsus’ta korkunç kaza! Tırla kamyon hurdaya döndü: 5 yaralı

Mersin Tarsus'Ta bir kamyonun tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonun tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

A.Ö'nün kullandığı 33 PM 462 plakalı kamyon, Adana-Pozantı Otoyolu'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonda sıkışan sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan A.Ö. ve diğer yaralılar, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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