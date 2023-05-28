Demokrasi engel tanımadı! Antalya’da 31 yıl önce yaşadığı talihsizliğe rağmen sandık başına gitti
Tarihi seçim için vatandaşlar akın akın sandık başına gidiyor. Antalya'nın Serik ilçesinde Serik ilçesinde 31 yıl önce iki kolunu kaybeden 44 yaşındaki Bülent Bodur, oyunu oğlunun yardımıyla kullanıp, zarfı sandığa ağzı ile attı.
Antalya'nın Serik ilçesinde 307 sandıkta toplam 101 bin 601 seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için sandığa gitti. Her iki kolunu da elektrik çarpması nedeniyle kaybeden engelli Bülent Bodur, Şehit Hasan Güçlü Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'nde oy kullanmaya eşi, oğlu ve kızı ile geldi.
Oğlunun yardımı ile oyunu kullanan Bodur, zarfı sandığa ağzı ile attı. Bülent Bodur, "1992 yılında elektrik çarpması sonucu kollarımı kaybettim. Allah öldürmeyince öldürmüyor. 1992 yılından beri yaşamaya devam ediyorum" dedi.
Sandığa damadı Mehmet Ali Gönül ile gelen tekerlekli sandalyedeki yüzde 96 görme engelli 86 yaşındaki Mustafa Çetin de oyunu kullandı.
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