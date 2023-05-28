Demokrasi engel tanımadı! Antalya’da 31 yıl önce yaşadığı talihsizliğe rağmen sandık başına gitti

Oğlunun yardımı ile oyunu kullanan Bodur, zarfı sandığa ağzı ile attı. Bülent Bodur, "1992 yılında elektrik çarpması sonucu kollarımı kaybettim. Allah öldürmeyince öldürmüyor. 1992 yılından beri yaşamaya devam ediyorum" dedi.