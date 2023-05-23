İstanbul'da genç kızın feci sonu! Kavgayı izlemek için sehpanın üzerine çıkınca...
İstanbul’da akşam saatlerinde feci bir olay yaşandı. Küçükçekmece’de sokak arasında kavga eden grubu izlemek isteyen 16 yaşındaki Irmak B., kavgayı seyrettiği sırada ayağı kayarak camdan düştü. Olay sonucu genç kız hayatını kaybederken ekipler inceleme başlattı.
İstanbul'da yaşanan olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Irmak Bayar sokakta kavga eden iki grubu izlemek için balkonda bulunan sehpanın üzerine çıktı.
Zeminin kayganlığını hesaba katmayan genç kız sehpanın kayması sonucu camdan düştü.
Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve ambulans ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
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