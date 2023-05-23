İstanbul’da dehşet anları! Boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyini katletti

İstanbul'da yaşanan olay, Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 21 Mayıs Pazar günü saat 13.45 sularında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan 32 yaşındaki G.Ç., eşinin ağabeyi olan 46 yaşındaki N.S.'nin dükkânına geldi. Bu sırada dükkanın önüne çıkan N.S., G.Ç.'nin art arda açtığı ateş sonucu yaralandı. Saldırı sırasında dükkanın önünde bulunan bir kişi ise şans eseri kurtuldu.