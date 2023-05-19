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Mardin'de iki aile birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
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Mardin’de iki aile birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

Dehşete düşüren olay öğleden sonra Mardin’de meydana geldi. İki husumetli ailenin arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mardin'de yaşanan olay, saat 14.30 sularında Artuklu ilçesi 1. Cadde'de meydana geldi.

Husumetli iki aile fertleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada H.A., Y.T., H.A., M.A., H.K. ve H.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olaya karışanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu arada kavga ve polisin takibi çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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