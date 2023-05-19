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İstanbul'da metroda kavga eden zanlı yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
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İstanbul’da metroda kavga eden zanlı yakalandı

İstanbul'da metroda 2 kişiye hakaretlerde bulunup kavga eden şüpheli yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

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