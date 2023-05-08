Bursa'da evli patrondan hostese taciz! Gittiği evde başına geleceklerden habersizdi...Sevgilisini WhatsApp’tan attığı konuma çağırdı
Dehşete düşüren olay, geçen hafta Bursa’da meydana geldi. 38 yaşındaki hostes A.Y., çalıştığı servis aracının sahibi 50 yaşındaki Kamil Öğütçü’nün evine gitti. Ancak ikili burada kavga etti. Bunun üzerine genç kadın kepçe operatörü sevgilisi 46 yaşındaki Ali Dinç’e bulunduğu konumu gönderdi. Genç kadın, sevgilisine, “Bu adam beni rahatsız ediyor, gel beni kurtar” diyerek yardım istedi. Adrese giden Ali Dinç’in tabancayla vurduğu evli ve 3 çocuk babası Öğütçü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İşte ayrıntılar...
Bursa'da yaşanan olay, geçen hafta Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Servisçi Kamil Öğütçü, minibüsünde uzun süredir hostes olarak çalışan A.Y. ile birlikte evine gitti.
"PATRONUMLA BİRLİKTEYİM BU ADAM BENİ RAHATSIZ EDİYOR"
Burada çıkan tartışmanın ardından A.Y., kepçe operatörü olan erkek arkadaşı Ali Dinç'e, cep telefonundan gönderdiği mesajla konumunu bildirip, "Patronumla birlikteyim. Bu adam beni rahatsız ediyor" dedi.
KURŞUN YAĞDIRDI!
Kısa sürede belirtilen adrese gelen Ali Dinç, tartıştığı Öğütçü'ye yanındaki tabancayla ateş etti. Öğütçü vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, Ali Dinç ile A.Y. kaçtı.
Mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇABALAR SONUÇSUZ KALDI
Evli ve 3 çocuk babası Kamil Öğütçü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
"ALİ'DEN YARDIM İSTEDİM"
Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ali Dinç ile A.Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
"KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜM!"
2 çocuk babası Ali Dinç, emniyetteki ifadesinde cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi.
Eşinden boşandığı öğrenilen A.Y. ise, "Patronum beni rahatsız edince Ali'den yardım istedim. Olayın bu boyuta ulaşacağını bilmiyordum. Üzgünüm" dedi.
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