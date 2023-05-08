Bursa’da evli patrondan hostese taciz! Gittiği evde başına geleceklerden habersizdi...Sevgilisini WhatsApp’tan attığı konuma çağırdı

"PATRONUMLA BİRLİKTEYİM BU ADAM BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Burada çıkan tartışmanın ardından A.Y., kepçe operatörü olan erkek arkadaşı Ali Dinç'e, cep telefonundan gönderdiği mesajla konumunu bildirip, "Patronumla birlikteyim. Bu adam beni rahatsız ediyor" dedi.