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Tekirdağ'da akılalmaz olay! Ekmekten çıkana inanamadı | Savunmayı duyunca şoke oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2023
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Tekirdağ’da akılalmaz olay! Ekmekten çıkana inanamadı | Savunmayı duyunca şoke oldu

Şaşkına çeviren olay Tekirdağ'da meydana geldi. Bir vatandaş bakkaldan satın aldığı ekmeğin içinden çıkanla şoke oldu. Durumu bakkala bildiren F.G. aldığı cevap karşısında ikinci şokunu yaşadı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir bakkaldan satın alınan ekmeğin içinden çıkan kemik, görenleri şaşkına çevirdi.

Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bakkaldan ekmek alan F.G., akşam yemeğinde ekmeğin yanında duran cismin, eşi E.G.'nin fark etmesi üzerine kemik olduğunu anladı.

F.G. isimli vatandaş, ekmeği aldığı işletmeye gittiğinde ise işletmecinin özür dilemek ve muhatap fırına bilgi vermek yerine iddiaya göre "Olabilir, kemik de çıkar, kıl da çıkar, gayet normal" sözü karşısında ikinci şoku yaşadı.

Bu durum karşısında çözümü zabıtaya mail atmakta ve Çerkezköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi vermekte bulan vatandaş, "Yediğimiz ekmeğin hangi şartlarda üretildiğini kimler kontrol ediyor bilmiyorum ama bu ekmekleri satanların tavır ve sorumlulukları da aynen üretenler gibi olmalı" diyerek yetkilileri göreve davet etti.

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