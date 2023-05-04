Anneler Günü ne zaman, Mayıs’ın kaçında? Anneler Günü’ne kaç gün kaldı 2023?

"Anneler Günü ne zaman?" sorusu Mayıs ayına girilmesiyle birlikte sorgulanmaya başladı. Her sene Mayıs ayına denk gelen bu özel günde, annelerini onurlandırmak isteyenler, "Anneler Günü'ne kaç gün kaldı, ayın kaçında, hangi tarihte?" gibi soruları gündeme getirdi. İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...