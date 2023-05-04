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Anneler Günü ne zaman, Mayıs'ın kaçında? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı 2023?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2023 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
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Anneler Günü ne zaman, Mayıs’ın kaçında? Anneler Günü’ne kaç gün kaldı 2023?

"Anneler Günü hangi tarihte?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Çocuklar ve anneler arasındaki eşsiz sevgi bağının hatırlatılacağı Anneler Günü için geri sayım sürerken, bu yıl hangi tarihe denk geleceği merak konusu oluyor. Peki, Anneler Günü'ne kaç gün kaldı, ayın kaçında? İşte, tarihi...

"Anneler Günü ne zaman?" sorusu Mayıs ayına girilmesiyle birlikte sorgulanmaya başladı. Her sene Mayıs ayına denk gelen bu özel günde, annelerini onurlandırmak isteyenler, "Anneler Günü'ne kaç gün kaldı, ayın kaçında, hangi tarihte?" gibi soruları gündeme getirdi. İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Anneler Günü bu yıl 14 Mayıs 2023 tarihine denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ TARİHİ

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.


Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

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