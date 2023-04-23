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Fazla kilolarından kurtulmak istedi hayatı kabusa döndü! Göbeğinde koca bir delik açıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2023
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Fazla kilolarından kurtulmak istedi hayatı kabusa döndü! Göbeğinde koca bir delik açıldı

İş insanı Aysel Mazlumoğlu, fazla kilolarrından kurtulmak için operasyon geçirdi. Operasyon sonrası dikişleri patlayan talihsiz kadının göbeğinde büyük bir delik meydana geldi. Yapılan yeni ameliyatlara rağmen delik kapanmadı. Mazlumoğlu, operasyonu yapan doktor hakkında 1,5 milyon liralık tazminat davası açtı.

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