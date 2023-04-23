"Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 mayıs döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? ASAL sorgulama...