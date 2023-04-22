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Muğla'da deprem oldu! 2023 AFAD son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2023 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023
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Muğla’da deprem oldu! 2023 AFAD son depremler

AFAD merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Muğla'nın Ula ilçesinde saat 23.38 sıralarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD 2023 SON DEPREMLER

22-04-2023 23:38:19 37.104 28.452 6.99 MW 3.9 Ula (Muğla) 577709
22-04-2023 22:56:56 37.99 38.085 6.68 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 577710
22-04-2023 22:39:46 37.223 36.732 7 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep) 577711

22-04-2023 22:27:24 37.991 38.111 7.22 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) 577707
22-04-2023 22:25:31 38.061 37.799 7 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 577706


22-04-2023 22:05:26 37.867 36.248 7.02 ML 2.5 Saimbeyli (Adana) 577705
22-04-2023 22:01:46 38.829 43.525 7.55 ML 1.6 Tuşba (Van) 577708
22-04-2023 21:46:18 36.756 36.062 22.04 ML 2.4 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [12.89 km] Payas (Hatay) 577703
22-04-2023 21:34:19 38.202 38.324 6.97 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 577704
22-04-2023 21:31:53 38.008 34.109 7 ML 1.8 Bor (Niğde) 577702

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