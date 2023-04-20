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Elazığ'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! AFAD son depremler listesi 2023

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2023 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
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Elazığ’da gece yarısı korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! AFAD son depremler listesi 2023

AFAD tarafından yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 01.44'te yaşanan depremin derinliği 11.11 kilometre olarak ölçüldü.İşte son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 01.44'te yaşanan depremin derinliği 11.11 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

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