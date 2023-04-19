"Son sahur ne zaman, son iftar ne zaman açılacak? Cuma günü oruç tutulacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte, son sahur ve son iftar tarihleri belli oldu. Peki, Son sahur ne zaman, son iftar ne zaman açılacak? Cuma günü oruç tutulacak mı?