Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK market Ramazan Bayramı çalışma saatleri 2023!

"Bayramda marketler açık mı?" sorusu araştırılmaya başlandı.Ramazan Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma durumu ve mesai saatleri bayram alışverişi yapacaklar tarafından araştırılıyor. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi Marketleri çalışma saatleri ise il ve ilçelere göre değişebiliyor. İşte, detaylar...