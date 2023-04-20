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Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK market Ramazan Bayramı çalışma saatleri 2023!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2023
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Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK market Ramazan Bayramı çalışma saatleri 2023!

21 Nisan Ramazan Bayramı olması nedeniyle market araştırmaları başladı. Birçok kişi "Bayramın 1. günü marketler açık mı, kaça kadar açık?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle BİM, A101,ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı BİM, A101, ŞOK, Migros ve Tarım Kooperatif marketler saat kaça kadar açık?

"Bayramda marketler açık mı?" sorusu araştırılmaya başlandı.Ramazan Bayramı'nda BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma durumu ve mesai saatleri bayram alışverişi yapacaklar tarafından araştırılıyor. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi Marketleri çalışma saatleri ise il ve ilçelere göre değişebiliyor. İşte, detaylar...

BAYRAMDA MARKETLER KAPALI MI?

Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerine denk geliyor. Henüz zincir marketlerden bayramda açık veya kapalı olmasına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında zincir marketler Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olurken 2 ve 3. günü çalışmaya devam etmişti. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'da kapanmaktadır.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TARIM KOOPERATİF MARKETLER ÇALIŞMA SAATLERİ

Tarım Kooperatif Marketler saat 09.00'da müşterilerini kabul etmeye başlıyor ve saat 21.00'da kapanıyor. Bazı il ve ilçelerde marketlerin çalışma saatinin değiştiği göz önünde bulundurulmalıdır.

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