21 Nisan marketlerin çalışma saatleri! Ramazan Bayramı’nda Tarım Kredi, Carrefour, Migros, File market kaça kadar açık?

BAYRAMDA TARIM KREDİ, CARREFOUR, MİGROS, FİLE MARKET KAÇA KADAR AÇIK?

Bayramda zincir marketlerin normal çalışma saatlerinde açılıp kapanması bekleniyor. Bu kapsamda 09.00-21.00 saatleri öne çıkıyor. Ancak bazı il ve ilçelerde saatlerde değişik yaşanabileceğini de unutmamak gerekiyor.