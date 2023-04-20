21 Nisan marketlerin çalışma saatleri! Ramazan Bayramı'nda Tarım Kredi, Carrefour, Migros, File market kaça kadar açık?
Ramazan Bayramı'nda marketlerin kaça kadar açık olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.Alışveriş yapmak isteyenler, Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar?" sorusunu sorguluyor. Peki, bayramda Tarım Kredi, Carrefour, Migros, File market kaça kadar açık? ? İşte marketlerin çalışma saatleri 2023!
Ramazan Bayramı açık olacak marketler merak konusu oldu. Alışveriş yapmaya gidecek olanlar marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. "Bayramın 1. günü marketler açık mı, kaça kadar açık?" soruları arama motorlarında hız kazandı. Peki, bayramda Tarım Kredi, Carrefour, Migros, File market kaça kadar açık? İşte cevabı...
BAYRAMDA TARIM KREDİ, CARREFOUR, MİGROS, FİLE MARKET KAÇA KADAR AÇIK?
Bayramda zincir marketlerin normal çalışma saatlerinde açılıp kapanması bekleniyor. Bu kapsamda 09.00-21.00 saatleri öne çıkıyor. Ancak bazı il ve ilçelerde saatlerde değişik yaşanabileceğini de unutmamak gerekiyor.
Tarım Kredi Kooperatifi
Hafta içi: 09:00 - 21:00
Cumartesi: 09:00 - 21:00
Carrefour
Hafta içi ve Cumartesi: 08:00 ya da 10:00 - 22:00
Pazar: 10:00 - 21:00
Migros
Hafta içi ve Cumartesi: 09:00 - 22:00
Pazar: 09:00 - 21:00
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- 21 Nisan marketlerin çalışma saatleri! Ramazan Bayramı'nda Tarım Kredi, Carrefour, Migros, File market kaça kadar açık?
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