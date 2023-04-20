"Arefe günü bankalar açık mı? 2023 Arefe günü bankalar açık mı olacak, kapalı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bankada işlemleri olan vatantaşlar arefe günü çalışma saatleri hakkında detayları merak ediyor. Peki, Arefe günü bankalar açık mı? 2023 Arefe günü bankalar açık mı olacak, kapalı mı? 20 Nisan Perşembe çalışma saatleri...