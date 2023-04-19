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Ankara'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan TIR şarampole devrildi | Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2023
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Ankara’da korkunç kaza! Kontrolden çıkan TIR şarampole devrildi | Ölü ve yaralılar var

Korkunç kaza Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen TIR'da 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim Aşık'ın cesedi de yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, D-100 karayolu Çeştepe mevkiinde meydana geldi. İbrahim Aşık yönetimindeki 78 ABB 980 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İbrahim Aşık, hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim Aşık'ın cesedi de yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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