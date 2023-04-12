12 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hakkari-Van karayolunda heyelan! Yollar kapandı

Hakkari-Van karayolunda heyelan! Yollar kapandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2023
ABONE OL
Hakkari-Van karayolunda heyelan! Yollar kapandı

Hakkari-Van kara yolunda üç noktada meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Yolda kalan çok sayıda kişi, ulaşımın tekrar sağlanmasını bekliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA