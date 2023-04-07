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Muğla’da korkunç olay! “Seni aldatmadım” diyen genç kız kayalıklardan atladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2023
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Muğla’da korkunç olay! “Seni aldatmadım” diyen genç kız kayalıklardan atladı

Dehşete düşüren olay dün Muğla'da meydana geldi. Erkek arkadaşı ile tartıştıktan sonra 'Seni hiçbir zaman aldatmadım' diyerek video çeken 21 yaşındaki Bahar C., Asar Dağı'ndaki kayalıklardan atladı. Bu videoyu ailesine de gönderen Bahar C.'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Ekipler, 5 saat süren çalışmaların ardından genç kızın cansız bedenine ulaştı. İşte korkunç olayın ayrıntıları...

Menteşe ilçesinde oturan Bahar C., erkek arkadaşı 21 yaşındaki Hüseyin Ö. ile tartıştı. Tartışma sonrası Bahar C., dün saat 17.00 sıralarında Asar Dağı'na çıkarak 50 metre yüksekliğindeki kayalıklardan atladı.

Atlamadan önce erkek arkadaşına video gönderen Bahar C., "Ben öldükten sonra kendini engelleyebilirsin, hiç sıkıntı yok. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Ama şunu bil ki; seni hiçbir zaman aldatmadım. Seni çok sevdim. Bu sevgimi ispatlamam gerekiyorsa, buradayım" dedi.

Bu videoyu ailesine de gönderen Bahar C.'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye giden ekipler, 5 saat süren çalışmaların ardından Bahar C.'nin cansız bedenine ulaştı.

Bahar C.'nin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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