Muğla’da korkunç olay! “Seni aldatmadım” diyen genç kız kayalıklardan atladı

Atlamadan önce erkek arkadaşına video gönderen Bahar C., "Ben öldükten sonra kendini engelleyebilirsin, hiç sıkıntı yok. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Ama şunu bil ki; seni hiçbir zaman aldatmadım. Seni çok sevdim. Bu sevgimi ispatlamam gerekiyorsa, buradayım" dedi.