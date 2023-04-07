Bu bebek kimin? İzmit’te akılalmaz olay: 3 aydır tanıyorum benden olması imkansız

"3 AYDIR TANIYORUM, BEBEĞİN BENDEN OLMASI İMKANSIZ"



Polis ekipleri, bebeği teslim aldıktan sonra Y.E.Ç.'nin ifadesine başvurdu. Y.E.Ç. ifadesinde, "Bebeğin ismi ve kimliği yoktu. Başına bir bela gelmesin diye polis merkezine geldim. Ben E.K.'yi 3 aydır tanıyorum. Bu bebeğin benden olması imkansız" dedi.