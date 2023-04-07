Bu bebek kimin? İzmit’te akılalmaz olay: 3 aydır tanıyorum benden olması imkansız
Akılalmaz olay İzmit'te meydana geldi. 23 yaşındaki Y.E.Ç., 3 ay önce tanışıp, bir süre sonra ayrıldığı eski kız arkadaşı 21 yaşındaki E.K.'nin ağabeyi tarafından 'Bu bebek senin, akşam aileni al gel, babamdan kardeşimi iste' diyerek kendisine verilen 3 günlük bebeği, polis merkezine teslim etti. Y.E.Ç., bebeğin kendisinden olmadığını öne sürerek eski kız arkadaşı ve ağabeyi O.K.'den şikayetçi oldu. Bebek koruma altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
E.K.'nin ağabeyi O.K., Y.E.Ç.'yi arayarak dün gece saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir eve çağırdı. O.K. eve giden Y.E.Ç.'ye bebeği vererek "Bu bebek senin, akşam aileni al gel, kardeşimi babamdan iste" dedi.
Bebeği alarak evden ayrılan Y.E.Ç., hemen polis merkezine giderek olanları anlattı.
"3 AYDIR TANIYORUM, BEBEĞİN BENDEN OLMASI İMKANSIZ"
Polis ekipleri, bebeği teslim aldıktan sonra Y.E.Ç.'nin ifadesine başvurdu. Y.E.Ç. ifadesinde, "Bebeğin ismi ve kimliği yoktu. Başına bir bela gelmesin diye polis merkezine geldim. Ben E.K.'yi 3 aydır tanıyorum. Bu bebeğin benden olması imkansız" dedi.
Polis merkezinde ihtiyaçları giderilen bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından korumaya alındı. Olayla ilgili, 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan soruşturma başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- O mesleği yapan hemen işe alınıyor! Vasıflı vasıfsız fark etmiyor! 63 bin TL'ye kadar maaş! Almanya,Berlin, Hamburg...Kaynakçı, demirci, nakliye...
- EYT'de 2000 öncesi Bağkur'a geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? O tarihlere dikkat! Bağkur tescili olmayanlara torba yasa piyangosu!
- İŞKUR'dan iş arayanlara müjde! Nisan ayı ilanları eklendi! Onlarca ilde KPSS şartsız, en az ilkokul mezunu personel alınacak! 18-55 yaş arası temizlik personeli, güvenlik görevlisi...
- EYT'linin keyfini katlayacak fark müjdesi! Takvim belli oldu, 4.000 ila 13.500 TL arası ödenecek! SSK, Bağ-Kur, EYT'li tahsis no...
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay açıklanır mı? Nisan ayı FED faiz toplantısı tarihi 2023!
- Bingöl deprem son dakika! Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Nisan AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
- 90 bin taşerona kadro açıklaması geldi! Liste kesinleşiyor! Taşeron, TYP, Belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmen...
- TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! TOKİ Erzurum, Malatya, Eskişehir, Adana iş yeri kura sonuçları isim listesi 7 Nisan!
- Aile destek, evde bakım, engelli maaşı alanlara ikramiye ödeniyor mu? Sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce yatacak mı?
- Borsa ne zaman, saat kaçta açılıyor? Hafta sonu açık mı? BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ 2023
- Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Nisan ayı fındık, çay, mazot ve gübre destekleri yattı mı, ne zaman yatar?
- SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023 | İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi yapıldı mı, İSİM LİSTESİ açıklandı mı?