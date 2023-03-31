Aşure ayı ne zaman, hangi tarihte 2023? Aşure geleneği nasıl ortaya çıktı?

"Aşure günü ne zaman?" sorusu araştırılmaya başlandı. Aşure Günü kapsamında Muharrem ayı içerisinde yapılan aşureler paylaşılacak. Diyanet dini günler takvimi içerisinde 2023 yılında Aşure Günü'nün hangi tarihe denk geldiği merak konusu oluyor. Peki, Aşure Günü ne zaman, hangi tarihte? İşte, detaylar...