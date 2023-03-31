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Aşure ayı ne zaman, hangi tarihte 2023? Aşure geleneği nasıl ortaya çıktı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2023 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
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Aşure ayı ne zaman, hangi tarihte 2023? Aşure geleneği nasıl ortaya çıktı?

İslam alemi için önemli günlerden biri olan aşure günü, Muharrem ayı içerisinde yer alıyor. 2023 diini günler takviminin yayınlanmasıyla birlikte aşure ayının tarihi belli oldu. Aşure günü kapsamında binlerce kişi hazırladıkları aşureleri dağıtacak. Peki, Aşure ayı ne zaman, hangi tarihte 2023? Aşure geleneği nasıl ortaya çıktı? İşte, merak edilenler...

"Aşure günü ne zaman?" sorusu araştırılmaya başlandı. Aşure Günü kapsamında Muharrem ayı içerisinde yapılan aşureler paylaşılacak. Diyanet dini günler takvimi içerisinde 2023 yılında Aşure Günü'nün hangi tarihe denk geldiği merak konusu oluyor. Peki, Aşure Günü ne zaman, hangi tarihte? İşte, detaylar...

2023 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek. Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

AŞURE GELENEĞİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Aşure geleneğinin kaynağı konusunda birçok söylence var. Bunlardan biri, Nuh tufanına dayanıyor.

Nuh Peygamber, sular çekilip karaya çıkınca, geminin ambarında ne varsa çıkartıp büyük bir kazanda kaynatmış. Tufandan kurtulanlar hep birlikte yiyip hâllerine şükretmişler. Aşure geleneği oradan gelir deniyor.

Bazı yörelerimizde Hz. Hüseyin'e yas olarak algılanır, Kerbela şehitlerinin ruhlarına varması dilenir. Bir başka inanca göre birçok uğurlu olayın bugün gerçekleştiği söylenir. Âdem'in tövbesi bugün kabul edilmiş, İbrahim Nemrut ateşinden, Musa Firavun zulmünden bugün kurtulmuş. Eyüp bugün şifa bulmuş...

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