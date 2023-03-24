Milletvekili aday adaylığını açıklarken kalp krizi geçirdi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi Ali Uçak, milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra döndüğü memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, sahibi olduğu üzüm işletmesindeki karşılama sırasında kalp krizi geçirdi. Uçak, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Burada milletvekili aday adaylığını açıklayan Uçak, kısa bir konuşma yaptı. Aşırı heyecanlı olduğu görülen Ali Uçak, İstanbul'dan yeni geldiğini, rahatsızlığı nedeniyle serum taktırdığını ve kendisini çok yorgun hissettiğini belirtip, izin isteyerek konuşmasının bir bölümünü oturarak tamamladı.
Bir süre sonra baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetiyle Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Uçak'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Uçak ambulansla daha kapsamlı olan Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Uçak, buradaki tedavisini ardından dün akşam saatlerinde taburcu edildi.
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