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Antalya'da tefecilik operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2023
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Antalya’da tefecilik operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Antalya'nın Kumluca ilçesinde tefecilik operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 8 kişiden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 6 şüpheli ise tutuklandı.

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