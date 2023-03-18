Meteoroloji’den sarı ve turuncu uyarı! Deprem ve sel bölgesi dikkat! İşte 5 günlük hava durumu

HATAY: 18, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAŞ: 16, Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 7, Çok bulutlu, kuzey çevreleri yağmurlu.

KONYA: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

SİVAS: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

BOLU: 8, Çok bulutlu ve sabah ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.