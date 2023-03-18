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Avcılar'da istinat duvarı çöktü! Bina hasar gördü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.03.2023
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Avcılar’da istinat duvarı çöktü! Bina hasar gördü

Avcılar'da istinat duvarıyla birlikte kaldırımın üzerine çöktüğü binada hasar meydana geldi. Mahalle sakini Özkan Laçin, "Bir hafta önce duvarın çökme tehlikesi ile ilgili belediyeye şikâyette bulunduk. Ekipler gelip baktılar ve duvarın çok riskli olmadığını söylediler." dedi.

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