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Bahçelievler'de yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine çöktü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2023 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
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Bahçelievler’de yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine çöktü

Son dakika haberine göre İstanbul Bahçelievler'de kontrollü şekilde yıkılı yapılan bir bina yan binanın üzerine çöktü. Hasar gören 5 katlı bina tahliye edildi.

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