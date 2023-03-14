Mersin'de otomobil TIR'a çarptı: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
YAŞAM AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Emircan A. yönetimindeki 33 PA 301 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Dedeler Mahallesi civarında, Azat Ö'nün kullandığı 33 CRF 50 plakalı çekiciye bağlı 47 AAJ 025 plakalı dorseye çarptı.
Kaza bölgesine ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ağır yaralandığı belirlenen otomobildeki Emircan A, Mert Fidanoğlu ve Necla Ö'yü hastanelere kaldırıldı.
Özel hastaneye götürülen Mert Fidanoğlu yapılan müdahalelere rağmen öldü.
Sürücü Azat Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS başvuru tarihi 2023 | Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, hangi tarihte? Kimler başvurabilir?
- Başvurana 2 yıl geri ödemesiz en az 1 milyon lira! Kentsel dönüşüm kredisi nedir, nasıl alınır? 0,69 faiz oranıyla...
- Sıcak havaya kısa bir mola! Yağmur ve fırtına geliyor! Meteoroloji son dakika il il duyurdu! O güne dikkat!
- 13.7 milyon emekliye çifte bayram havası estirecek ödeme! 4A 4B 4C ayırt etmeksizin herkese müjde!
- Çorum ve Samsun'da okullar tatil mi olacak? 14 Mart'ta Çorum'da okullar tatil mi olacak?
- The Last of Us ikinci sezon ne zaman? The Last of Us yeni sezon yayınlanacak mı, açıklandı mı?
- MSÜ SINAV BELGESİ SORGULAMA | 2023 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi? Okullarda Nisan ara tatili ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?
- Yozgat yarın okullar tatil mi? 14 Mart Salı Yozgat'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- 5 yıl şartıyla 1.430 ila 13 bin TL arası MAAŞ! SGK'ya dilekçesini teslim edene ödenecek! 12 ay boyunca... Kimler başvurabilir?
- Kiloların korkulu rüyası! Zayıflamak isteyene reçete çıktı! Paranız gitmeden sadece 1 haftada...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı 2023? Buzağı ve mazot desteği desteği ne zaman yatar?