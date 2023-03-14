14 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de otomobil TIR'a çarptı: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Mersin'de otomobil TIR'a çarptı: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 14.03.2023 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
ABONE OL
Mersin’de otomobil TIR’a çarptı: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Emircan A. yönetimindeki 33 PA 301 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Dedeler Mahallesi civarında, Azat Ö'nün kullandığı 33 CRF 50 plakalı çekiciye bağlı 47 AAJ 025 plakalı dorseye çarptı.

Kaza bölgesine ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ağır yaralandığı belirlenen otomobildeki Emircan A, Mert Fidanoğlu ve Necla Ö'yü hastanelere kaldırıldı.

Özel hastaneye götürülen Mert Fidanoğlu yapılan müdahalelere rağmen öldü.

Sürücü Azat Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Anadolu Otoyolu’nda TIR alev topuna döndü ANADOLU OTOYOLU'NDA TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Anadolu Otoyolu’nda TIR alev topuna döndü

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA