Adıyaman’da 1000 ailenin kalacağı konteyner kent oluşturuluyor!

Hatipoğlu, öncelikli olarak acil yıkılması gerekli binalarda çalışma yaptıklarını belirterek, "Diğer yandan konteyner kent oluşturma sürecimiz devam ediyor. İlk etapta 1000 konteynerlik sahanın altyapısı tamamlandı. Gelen konteynerler konuldukça vatandaşlarımızı arıyoruz. Şu anda 180 civarında vatandaşımızı yerleştirdik öncelik sırasına göre." diye konuştu.

Alternatif sahalarla ilgili hazırlıkların devam ettiğini anlatan Hatipoğlu, köylere hasta ve yatalak ile yaşlı vatandaşlar için konteyner göndermeye başladıklarını da söyledi.