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Hatay ve Adıyaman'da çalışmalar devam ediyor: Konteyner kentlerde altyapı tamam

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2023
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Hatay ve Adıyaman’da çalışmalar devam ediyor: Konteyner kentlerde altyapı tamam

Hayatı normal akışına döndürmek ve depremzede vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan ekipler, Adıyaman ve Hatay’da kurulumu devam eden konteyner kentlerin alt yapı çalışmalarını tamamladı.

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