11 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri NATO'dan Hatay'da 4 bin kişilik çadır kent

NATO'dan Hatay'da 4 bin kişilik çadır kent

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2023
ABONE OL
NATO’dan Hatay’da 4 bin kişilik çadır kent

NATO müttefikleri tarafından İtalya’daki depodan kademeli olarak Türkiye’ye gönderilen geçici konaklama çadırlarının yer aldığı çadır kentin inşaatı devam ediyor. Tamamlandığında 4 bin kişinin rahatlıkla barınabileceği, çadır içi elektrik ve iklimlendirme özellikleriyle tüm ihtiyaçlara cevap vereceği belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA