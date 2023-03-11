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Ankara'da eski sevgili cinayeti! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2023
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Ankara’da eski sevgili cinayeti! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Son dakika haberleri... Ankara'da Yiğit Bozkurt, eski kız arkadaşı Gaye G.'yi tabancayla başından vurarak öldürüp, ardından aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken Gaye G. ve eski sevgilisi Yiğit Bozkurt'un cenazeleri morga kaldırıldı.

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